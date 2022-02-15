Türkiye Gazetesi

Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin altı yıldır sürdürdüğü kampanyaya gönüllü destek veren Andıç “Epilepsi hastalığına karşı ön yargılar yüzünden ülkemizde toplumun yüzde 60’ının çevresinde epilepsi hastası kişilerin olmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Bu konuda alınacak çok yol var. #UzunLafınKısası farkındalık çok zor bir şey değil. Birlikte öğrenelim, öğretelim” dedi.

Epilepsi hastası kadın feci şekilde can verdi Samsun’da epilepsi krizi geçiren 46 yaşındaki kadın sobanın üzerindeki kaynar yemeğin üzerine dökülmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Epilepsi hastalarının ehliyet alma kriterleri değişti Epilepsi ve Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Ebru Öztürk, epilepsi hastalarının ehliyet alma kriterlerinin kolaylaştırılmasına yönelik "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlüğe girdiğini kaydetti.