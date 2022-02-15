Türkiye Gazetesi

Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz bir organizasyonla Demet Özdemir'e 14 Şubat’ta evlilik teklifi etti. Geçtiğimiz aylarda ayrılan ancak sürpriz bir şekilde barışma kararı alan ikili, evlenme kararı aldı. Oğuzhan Koç’un ‘Dünyadan Uzak’ şarkısı eşliğinde ettiği teklife oyuncu Demet Özdemir evet cevabını verdi.

Oğuzhan Koç’tan evlilik teklifi, gösterişli bir organizasyonla geldi. Ünlü şarkıcı lüks bir araba kiralayarak önce sevgilisini evinden aldı. Ardından ikili Sarıyer’de beş yıldızlı bir otelde yemek yedi. Koç, burada sevgilisine evlilik teklif ederken Özdemir’den ‘evet cevabı geldi.

Ünlü oyuncunun parmağındaki yüzük dikkatleri çekerken, 4 karatlık tektaşın Demet Özdemir için özel olarak tasarlandığı öğrenildi. Mutlu çiftin bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

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