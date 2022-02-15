Türkiye Gazetesi

Türk manken ve oyuncu kimliği ile tanınan Yaşar Alptekin, tamamen değiştirdiği yaşam tarzıyla bir döneme damga vurmuştu. Alptekin, bugün katıldığı programda son hali ile bir kez daha şaşırttı. Modacı Nilgün Altınay ile 1991 yılında evlenen Alptekin, 16 yıl sonra ayrılmış ancak 2019 yılında ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Altınay’ın 2020 yılında hayatını kaybetmesi üzerine Alptekin büyük üzüntü yaşadı.

“KEŞKE ŞEYTANIN EN SEVDİĞİ ŞEYDİR”

TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Yaşar Alptekin’in açıklamaları dikkat çekti. Programda “Nilgün Hanım’la hiç ayrılmasaydım diyor musun?” sorusuna ünlü isim şu şekilde cevap verdi:

“Keşke şeytanın en sevdiği şeydir. Bizim bunu yaşamamız gerekiyordu. Her insanın bir çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi var. Biz tam kalfalık döneminde birbirimizi bulduk. Ustalık dönemine gelirken birbirimizi kaybettik. En azından son günlerini güzel yaşadı.”

“BUNDAN SONRA MEZARA KADAR GİDECEK BİR İLİŞKİ İSTİYORUM”

“Eline imkan verilseydi bazı şeyleri yeniden yaşamak ister miydin?” sorusunda gözyaşlarını tutamayan Alptekin, cevap verirken şu ifadeleri kullandı:

“Eşimle tekrar yaşamak isterdim. O benim kalbimden hiç çıkmadı, yüzüğüm de parmağımdan hiç çıkmıyor o yüzden. Bir daha evlenmem epey uzun sürecek. Belki tekrar evlendiğim kadında Nilgün’ü arayacağım. O kadını da mutsuz edebilirim. O yüzden biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. 60 yaşındayım, bundan sonra mezara kadar gidecek bir ilişki istiyorum. Nilgün ile en çok birlikte sohbet etmeyi özlüyorum. Son dakikalarında yanındaydım. Ölmeden bir hafta önce bizi tanımamaya başladı. Vefat ettiğinde koronavirüsten dolayı bizi morga sokmadılar, onu göremedik. Hayat devam ediyor ama bana her şey onu hatırlatıyor.”

“PİŞMAN OLACAĞIM HİÇBİR ŞEY YAPMADIM”

Alptekin, “Silinmesini istediğin görüntü var mı?” sorusuna “Hiçbir şey yok. Her zaman söylediğim bir şey var: ‘Bugünkü aklım olsaydı dün yaptıklarımı yapmazdım ama dün yaptıklarımı yapmasaydım bugünkü aklım olmazdı.’ Bu kadar basit. Geçmişi olmayan insanın geleceği olamaz. Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın hiç doğmadı. Önüne bak, bugünü yaşa. Pişman olacağım hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şeyden de pişman değilim” şeklinde cevap verdi.

“MERİÇ ERKAN’I GÖRÜNCE AĞLADIM”

Alptekin, kendisi gibi maneviyata yönelen ve geçtiğimiz günlerde gündem olan Meriç Erkan hakkında şunları söyledi:

“Benim de değişimimden sonra insanlar bana bakıp ağlıyordu ‘neden ağlıyor bu insanlar’ diye düşünmüştüm. Meriç Erkan’ı görünce anladım. Ben de ağladım. Onun adına çok sevindim çok da yakışmış yüzüne nur gelmiş. Dikenli bir yola çıktı, insanlar hakkında konuşacak ama sonu iyi olur inşallah.”

“VASİYETİMİ YAZDIM”

Alptekin programda cenaze programını ve vasiyetini de hazırladığını söyleyerek şöyle dedi:

“Ben de vasiyetimi yazdım. Kızıma kütüphanemdeki kitaplar, tespih koleksiyonum, kıyafetlerim nereye gidecek hepsini belirttim. Satılması kesinlikle yasak olan şeyler var ‘bunları satma’ dedim. Evim kesinlikle satılmayacak. Bahçeye torunlarım için ağaçlar yetiştirdim. Torunlarım orada meyve yerken ‘dedemden Allah razı olsun’ desinler. Cenaze programı da hazırladım, duasından emin olduğum insanların isimlerini verdim. Yardım derneğiyle Suriye’ye giderken hazırladım hepsini.”