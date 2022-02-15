Türkiye Gazetesi

Yargı dizisinde savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yıldız Ak, aşk hayatıyla da gündemde. Ünlü oyuncu son olarak ayrılık haberiyle gündeme geldi. 36 yaşındaki oyuncunun yüzü, iş hayatında güldüğü kadar aşk hayatında gülmedi. Başarılı oyuncu kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin’den ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Mehmet Yıldız Ak ile Miss Turkey finalisti sevgilisi Nazlı Çetin fikir anlaşmazlığı nedeniyle yollarını ayırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, ayrılık kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını da sildi.

fikir anlaşmazlığı yaşadığı gerekçesiyle eski Miss Turkey finalisti sevgilisiyle yollarını ayırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve ayrılık kararlarıyla ilgili de herhangi bir açıklama yapmayan çift, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını da kaldırdı.

Yargı dizisinde büyük sürpriz: Şükran Ovalı oyuncu kadrosuna katıldı Kanal D’nin, sevilen dizisi Yargı’nın kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, dizide ‘Derya’ karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.

‘Yargı’ seyircisini üzecek karar: Pınar Deniz diziden ayrılıyor mu? Erkanların sevilen dizisi Yargı’da Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz’in dijital bir yayın platformu ile el sıkışması kafaları karıştırdı. Bu durum “Pınar Deniz diziden ayrılıyor mu?” sorusunu akıllara getirdi.