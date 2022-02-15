Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla, 13 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanmaya devam ediyor. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bu defa Ozan Güven'in şoförü dinlendi. Olay gecesine ilişkin konuşan şoför, " Ozan Bey'in sol şakağı mı yalan olmasın, kızarıklık vardı. Ellerinde çizikler, ayağının altında cam kesiklerinden olduğunu anladığım kesikler gördüm. Hastaneye gitmeyi teklif ettim, kabul etmedi ve Deniz Hanım’ı istediği yere götürmemi söyledi.

"BENİ OZAN BEY ÇAĞIRDI, DNEİZ HANIMI GÖTÜRMEMİ İSTEDİ"

Duruşmada tanıklık eden Ozan Güven’in şoförü Hasan Doğan, tarafların 17 yıllık çalışanları olduğunu söyleyerek, ‘’O gün bir yemek programı vardı, tarafları ve arkadaşlarını aldım bir lokantaya bıraktım. Ozan Bey bana ‘ayrılma’ dedi, ben de biraz işlerim vardı hallettim. Ozan Bey’in çağrısıyla onları lokantadan aldım, sonra bir çay daveti üzerine başka yere gidildi. Hep beraber oturduk, daha sonra oradan da ayrılıp Ozan Bey’in Levent’teki ikametine her iki müşteki sanığı bıraktım ve evime gittim. Gece 2’ye gelirken onları bırakmış, evime gitmiştim. Daha sonra gece 03.00-03.10 civarında Murat Bey beni aradı, Ozan Bey’in beni çağırdığını ve Deniz Hanım’ı götürmemi istediğini bana iletti. Hazırlanıp yola çıktım ve 03.40 civarında üst sokaklarına girdim’’ dedi.

"OZAN BEY HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMEDİ"

Tanık Hasan Doğan beyanının devamında, "Üst sokağa girdiğimde Deniz Hanım sokaktaydı, araca bindi ve devam ettik. Deniz Hanım ‘ben bir şey yapmadım’ diyerek yaklaşık 4-5 defa tekrar etti, caddeye çıkmıştık, ‘Ramazan’ı ara, Kamil’i ara, Ozan yaralı’ dedi. Öyle deyince tekrar geriye, Ozan Bey’in evine döndüm. Aracı park ettim ve Deniz Hanım’dan araçta beklemesini rica ettim. İçeri girip Ozan Bey’e seslendim, üst kattan birkaç adım indi. Sol şakağı mı yalan olmasın, kızarıklık vardı. Ellerinde çizikler, ayağının altında cam kesiklerinden olduğunu anladığım kesikler gördüm. Hastaneye gitmeyi teklif ettim, kabul etmedi ve Deniz Hanım’ı istediği yere götürmemi söyledi. Deniz Hanım’ı arkadaşının evine bıraktım ve evime gittim, sabah 6 civarı Deniz hanım aradı, Ozan Bey’i sordu ben de evinde olduğunu söyledim. Telefonu kapattık’’ diye konuştu.



Duruşmada müşteki avukatı dosyadaki o gecenin kamera görüntülerinin renksiz olduğunu ve tanığın anlatımıyla kamera görüntülerinin tamamen çelişkili olduğunu söyleyerek bu çelişkinin bilirkişiye sunulmasını talep etti.



Sanık avukatı ise dosyada tüm evrakların mevcut olduğunu, karşı tarafın başka sunacağı rapor yoksa kesin rapor alınmasını istedi.

DENİZ BULUTSUZ: YAŞANANLAR ARBEDE DEĞİL

Duruşmada söz alan Deniz Bulutsuz, ‘’Buradaki söylenen her şeyin, devamlı olarak nasıl yansıdığından veya yansıtıldığından bahsediliyor. Bir arbede yaşandığından bahsediliyor devamlı olarak. Arbede dediğimiz şey iki insanın birbirine saldırmasıdır. Burada yaşanan arbede değil’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Deniz Bulutsuz’un tedavisine ilişkin belgelerin hastaneden istenmesine karar veren mahkeme, hastaneden gelecek olan belgelerin kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Ünlü oyuncu Ozan Güven hakim karşısında: Birbirlerini suçladılar Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla 13,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Duruşmada beyanı sorulan Deniz Bulutsuz yaşadıklarının çok ağır olduğunu söyleyerek darp edilmesine ilişkin olayı anlattı. Suçlamaları kabul etmeyen Ozan Güven ise Bulutsuz’un kendisine “Seni Türkiye’ye rezil edeceğim” dediğini söyledi.

Ozan Güven darp davası sonuçlanana kadar oyunculuğa ara verdi Oyuncu Ozan Güven’in adı geçtiğimiz aylarda o dönemki kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği yönünde açılan davayla anılmıştı.

Ozan Güven’in darp ettiği kız arkadaşına 1 yıl hapis istemi Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ozan Güven’in Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu dosyasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, Bulutsuz’un ‘basit yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.