Türkiye Gazetesi

81 yaşındaki usta sanatçı Arif Şentürk'ten kötü haber geldi. Söylediği Rumeli türküleriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran müzisyen Şentürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanat hayatı boyunca 12 albümle sevenlerine ulaşan 81 yaşındaki Arif Şentürk, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Şentürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ARİF ŞENTÜRK (ARİF AGA) KİMDİR?

1941 yılında Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Önce Kırklareli’ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul’un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.



Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

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