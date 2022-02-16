Türkiye Gazetesi

2004-2007 yılları arasında SHOW TV’de yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi bir döneme damga vurmuş, büyük bir izleyici kitlesine kavuşmuştu.

Yıllar önce final yapmasına rağmen dizinin tekrarlanan bölümleri hala seyrediliyor. Dizinin çekimlerinin yapıldığı ev ise şimdilerde rekor bir fiyata satıldı. Yapı, uzun süredir atıl durumdaydı ancak yıllar geçmesine rağmen ziyaretçi akınına uğrayan ev, 2.8 milyon TL’ye alıcı buldu.

Tarihi yapı, son zamanlarda turistlerin de ilgisini çekiyordu.

TANINMIŞ BİR KİŞİ TARAFINDAN SATIN ALINDI

Snob Magazin’den Gazeteci Arif Hür, evin satılma sürecinin perde arkasını kaleme aldı. Hür yazısında şunları belirtti:

“Bundan 5-10 yıl öncesine kadar yüzüne dahi bakılmayan o ahşap ev, son yıllarda Fener-Balat'taki tarihi evlerin restore edilmesi, bölgeye modern kafelerin açılması ve mahalledeki güvenliğin artması sonrası yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat (Alişan) ile Yunus'un (Müjdat Gezen) yaşadığı, 1900'lü yılların başında inşa edilen 4 katlı tarihi ahşap evin geçtiğimiz haftalarda 2 milyon 800 bin TL'ye tanınmış bir kişi tarafından satın alındığını öğrendim. Evin önünde fotoğraf çekilmek için sıra bekleyen yerli ve yabancı sanatseverlere de bir müjde vereyim. Evin altında bulunan boş dükkanın resim atölyesi olacağı da kesinleşti. Anlayacağınız, bir dönem Cennet Mahallesi dizisinde Yunus ile Pembe’nin kavgalarına, Ferhat ile Sultan'ın büyük aşkına tanıklık eden o ahşap evin altında yer alan dükkan bundan böyle sanatseverlerin uğrak yeri olacak...”

Yıllar sonra Cennet Mahallesi'nin Ayşe ve Aliş'i..

Cennet Mahallesi yeni adıyla ekranlarda Show TV yeni sezonda fenomen bir projeye yeniden hayat veriyor. Cennet Mahallesi yeni adıyla Roman Havası olarak ekranlara dönüyor