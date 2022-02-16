Türkiye Gazetesi

1988 yılında yayın hayatına başlayan ve 2005 yılına dek aralıksız devam eden Olacak O Kadar, ekranların en sevilen programları arasındaydı. Levent Kırca'nın oluşturduğu ve oyuncu kadrosunun başında bulunduğu programda Ahmet Çevik, Özer Usta karakteriyle hafızalara kazındı. 49 yaşındaki Çevik, 2018 yılında düşerek geçirdiği kaza sonucu tat ve koku alma duygularını kaybetmiş ve oyunculuk hayatına ara vermişti.

YOTUBE İÇİN VİDEO ÇEKİYOR

Bir süredir ekranlardan ve tiyatro sahnelerinden uzak olan Çevik’in oyunculuk dışında yaptığı meslek de ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Ahmet Çevik, şimdilerde YouTube için videolar çekiyor. Kanalında tiyatrocularla röportaj yapan oyuncu, gençlere tavsiyeler vermeyi de ihmal etmiyor.

Ahmet Çevik'in son hali...

Olacak O Kadar'ın unutulmaz oyuncusu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti.

Olacak O Kadar'ın Mevlüt Usta'sı şimdi ne yapıyor? Türkiye onu Olacak O Kadar'ın Mevlüt Usta'sı olarak tanımıştı. Mevlüt Demiryay gerek oyunculuğu gerekse görüntüsü nedeniyle çok ilgi çekmişti.