Türkiye Gazetesi

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali’nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Aktaş’ın ‘’Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda” paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yusuf Aktaş hakkında Bircan Bali’ye yönelik ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 48.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali’nin avukatları hazır bulundu.

2 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yusuf Aktaş’ın olay günü sosyal medyadan müşteki Bircan Bali’yi hedef alarak ‘leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim’ şeklinde sözler söylediği ve eylemlerini ifadelerinde kısmen kabul ettiği gerekçesiyle ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SÜRE TALEP ETTİ

Esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müşteki avukatı, mütalaaya katıldıklarını ve sanık Yusuf Aktaş’ın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre verilmesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Reynmen’in annesine dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı Reynmen lakaplı şarkıcı ve Youtuber Yusuf Aktaş’ın annesini gasp eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reynmen geri vermediği 200 bin euroyu ödeyecek Koronavirüs döneminde planlanan bir turnede sahne almak için 500 bin euroya bir organizasyon şirketi ile anlaşan Reynmen tedbirler nedeniyle iptal edilen konserin geri ödemesini yapmayınca şirket dava sürecine girerek 200 bin euronun iadesini istemişti. Davayı karara bağlayan mahkeme, şarkıcının organizasyon şirketinin sahibine 200 bin euro ödemesine karar verdi.

Şarkıcı Reynmen hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi "Reynmen" olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş hakkında, sunucu Bircan Bali'ye hakaret edip, tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medya fenomeni Reynmen gazetecilere saldırdı Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.