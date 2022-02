Türkiye Gazetesi

Giresun'da Türkiye'yi hüzne boğan bir olay yaşandı. 16 yaşındaki Sıla Şentürk, nişanlandırıldığı saplantılı kişi tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Bu acı olay büyük yankı uyandırırken, magazin dünyası da Sıla Şentürk cinayetine sessiz kalmadı.

MUSTAFA SANDAL

Aklımdan peş peşe geçen satırların yetersiz kaldığını fark ettim… Seni daha 16 yaşında bu şekilde hayattan koparan zihniyete içimdeki öfkenin ve kızgınlığın galiba tarifi yok! Nur içinde yat Sılam. #sılaşentürk #sıla

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Bu bir kadın cinayetidir!

ESRA EROL

Çocukların yeri okul sıralarıdır, nikah masaları değildir. Anne babaları bile olsa onların zihinlerine evlilik fikrini sokanların onların gerçek katilleridir. Bırakın çocuklar saf ve masum hayaller kursun ve en büyük istekleri o hayalleri gerçekleştirmek olsun. 16 yaşındaki Sılaların yeri okullardır, topraklar değil. #sılaşentürk

CEYHUN YILMAZ

Bir genç kızımız daha ölüyor.

Kalan kahroluyor

Katiller bitmiyor!

CÜNEYT ARKIN

Sıla Şentürk henüz 16 yaşındaydı.

ÇAĞLA ŞIKEL

16’sında, 36’sında, 56’sında fark etmiyor! Değişen yalnızca isimler! Katledilen kadınlar! Çocuk istismarı ve kadın cinayetleri cezasız kalmasın! #sılaşentürk

EBRU GÜNDEŞ

Daha 16 yaşında bir çocuk... Nasıl kıydınız be caniler... İsimler değişiyor, acı her gün kat be kat büyüyor ama hiçbir şey değişmiyor.

ARİF VERİMLİ

Daha 17, 17 bile değil... Bu çağ, Öfke Çağı... Güzel yüzlü kurbanlarımız olacak.

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

Hem bu gencecik çocuğu öldüren alçak hem de zorla nişanlayan ailesine en ağır ceza verilmeli…

Sıla Şentürk cinayetinin detayları ortaya çıktı Türkiye dün canice katledilen Sıla Şentürk'e ağlıyor... Henüz 16 yaşında olan ve 21 yaşındaki eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen genç kızın cinayetinin detayları ortaya çıkıyor .

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sıla Şentürk açıklaması Giresun’da Hüseyin Can Gökçek (21), ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk’ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı. Yaşanan olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.