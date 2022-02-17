Giresun'da Türkiye'yi hüzne boğan bir olay yaşandı. 16 yaşındaki Sıla Şentürk, nişanlandırıldığı saplantılı kişi tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Bu acı olay büyük yankı uyandırırken, magazin dünyası da Sıla Şentürk cinayetine sessiz kalmadı.
MUSTAFA SANDAL
Aklımdan peş peşe geçen satırların yetersiz kaldığını fark ettim… Seni daha 16 yaşında bu şekilde hayattan koparan zihniyete içimdeki öfkenin ve kızgınlığın galiba tarifi yok! Nur içinde yat Sılam. #sılaşentürk #sıla
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Bu bir kadın cinayetidir!
ESRA EROL
Çocukların yeri okul sıralarıdır, nikah masaları değildir. Anne babaları bile olsa onların zihinlerine evlilik fikrini sokanların onların gerçek katilleridir. Bırakın çocuklar saf ve masum hayaller kursun ve en büyük istekleri o hayalleri gerçekleştirmek olsun. 16 yaşındaki Sılaların yeri okullardır, topraklar değil. #sılaşentürk
CEYHUN YILMAZ
Bir genç kızımız daha ölüyor.
Kalan kahroluyor
Katiller bitmiyor!
CÜNEYT ARKIN
Sıla Şentürk henüz 16 yaşındaydı.
ÇAĞLA ŞIKEL
16’sında, 36’sında, 56’sında fark etmiyor! Değişen yalnızca isimler! Katledilen kadınlar! Çocuk istismarı ve kadın cinayetleri cezasız kalmasın! #sılaşentürk
EBRU GÜNDEŞ
Daha 16 yaşında bir çocuk... Nasıl kıydınız be caniler... İsimler değişiyor, acı her gün kat be kat büyüyor ama hiçbir şey değişmiyor.
ARİF VERİMLİ
Daha 17, 17 bile değil... Bu çağ, Öfke Çağı... Güzel yüzlü kurbanlarımız olacak.
AYŞENİL ŞAMLIOĞLU
Hem bu gencecik çocuğu öldüren alçak hem de zorla nişanlayan ailesine en ağır ceza verilmeli…
Sıla Şentürk cinayetinin detayları ortaya çıktı
Türkiye dün canice katledilen Sıla Şentürk'e ağlıyor... Henüz 16 yaşında olan ve 21 yaşındaki eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen genç kızın cinayetinin detayları ortaya çıkıyor .
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sıla Şentürk açıklaması Giresun’da Hüseyin Can Gökçek (21), ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk’ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı. Yaşanan olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.