Türkiye Gazetesi

“Dondurmam Gaymak” filminde canlandırdığı “Ali Usta” karakteri ile hafızalara kazınan tiyatro ve sinema sanatçısı Turan Özdemir, 2018 yılında hayatını kaybetmişti. Sanatçının hayattayken rol aldığı ve çekimleri 2016 yılında yapılan “İsmetse Olur” filmi, 11 Şubat’ta vizyona girdi. Filmin İzmir’de yapılan galasında Turan Özdemir’in hayattayken film ekibi için yazdığı iddia edilen bir mektup okundu. Merhum sanatçı mektupta “Bir tiyatrocuya yapacağınız en büyük iyilik, onu unutmamaktır. Kendimce düzgün bir hayat sürdüm ama eski enerjim de kalmadı. Kalbim artık yeter demeye başladı. Kendimi hasta hissediyorum. Farz edin ki aranızda değilim ama ben her yerdeyim. Hepinizden tek bir isteğim var. Sakın beni unutmayın" ifadelerine yer verdiği dile getirildi.

“MEKTUP FİLMİN REKLAMI İÇİN UYDURULDU”

Turan Özdemir’in kızı Ezgi Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bahse konu mektubun tamamen uydurma olduğunu ileri sürdü. Mektuptaki el yazısının babasının el yazısı olmadığını söyleyen Ezgi Özdemir, ayrıca babasının medyada yer aldığı gibi kalp krizinden değil, menenjit sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi. Mektubun filmin reklamı için uydurulduğunu savunan Ezgi Özdemir, olayla ilgili hem yönetmen hem de yapımcı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve tazminat davası açacaklarını ifade etti.

2018 yılında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Turan Özdemir, son filminin galasını göremedi.

“FİLMİN YÖNETMENİNE ULAŞAMADIK, TELEFONLARIMIZI AÇMADI”

Filmin yönetmenine ulaşamadıklarını dile getiren Ezgi Özdemir, şunları söyledi:

“Yapım şirketini ağabeyim aradı ancak herhangi bir yetkiliye ulaşamadık. Yönetmenin telefon numarasını bulduk kendisi cevap vermedi. Kendisine sosyal medya üzerinden ulaştım. Sadece dedim ki; ‘Bu mektubun, yanlışlıkla yayınlandığını ve ailesinden özür dilediğinizi bildirin biz başka bir şey istemiyoruz.’ Ancak yönetmen hiçbir şekilde telefonlarımıza çıkmadı. Özel belgede sahtecilik oluşturacak nitelikte bir mektup yayınlanmış durumda. Bunu da kendilerine ilettik bunun suç oluşturduğunu söyledik. Babamın sanatçı kişiliğini zedeleyecek şekilde ailesinin manevi değerlerini zedeleyecek şekilde, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu ve tazminat doğuracağı yönünde bilgi verdik. Yönetmen bize sosyal medya üzerinden cevap vermeyi tercih etti. Katıldığı programda yalanı sürdürmeye devam etti. Bizi şu şekilde suçladı, ‘Oğlu yapım şirketini arıyor, kızı sosyal medya üzerinden bize ulaşıyor. Bir dava açacaklarsa açsınlar. Biz kimsenin tarlasını, malını mülkünü mü aldık. Bu sadece bir mektup’ gibi ifadeler kullandı. Sanki mektup uydurulabilirmiş bu mektup kullanılabilirmiş gibi bir hava oluşturuyor kendisi. Bizim de buna ortak olmamız gerektiği gibi bir izlenim oluşturuyor.”



Ezgi Özdemir, yapım şirketi ve yönetmenin aleyhinde suç duyurusunda bulunacaklarını ve manevi tazminat davası açacaklarını sözlerine ekledi.

Turan Özdemir'e son veda Dondurmam Gaymak filmiyle ünlenen ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Turan Özdemir için İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Usta oyuncu Turan Özdemir Hayatını Kaybetti | Turan Özdemir kimdir? Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti. Beykoz'daki evinde kalp krizi geçirdi. Peki Turan Özdemir kimdir?