Türkiye Gazetesi

Yeni filmi Bursa Bülbülü için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden komedyen Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Hayranları tarafından “Çok zayıflamışsın” yorumları alan Demirer’in zayıflama sırrı ise çok merak edildi.

“Eyvah Eyvah”, “Hedefim Sensin”, “Berlin Kaplanı”, “Niyazi Gül Dörtnala” gibi başarılı filmleriyle ve stand up gösteriyle adından söz ettiren Ata Demirer, bu kez verdiği kilolarla gündem oldu.

ZAYIFLAMASININ SIRRI

Yeni filmi “Bursa Bülbülü” için çalışmalar yapan komedyen, bir süredir inzivaya çekilmişti. Bir yandan çalışırken bir yandan da sıkı bir diyet uygulayan Demirer, yaklaşık 50 kilo verdi. Bu süreçte sağlıklı yaşam tarzını benimseyen ve şekerli gıdalardan tamamen uzak duran ünlü oyuncu, bol bol yüzerek formuna kavuştu.

İşte Ata Demirer'in son hali...

Geçtğimiz gün oyuncu Özge Özacar ile bir araya gelen komedyenin son halini görenler “Erimişsin” yorumları yapmaktan kendilerini alıkoyamadı.

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