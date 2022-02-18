Türkiye Gazetesi

Bir dönem şov dünyasının en meşhur isimleri arasında yer alan ve herkesin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Meriç Erkan, bambaşka birine dönüşmüş, bu değişim epey konuşulmuştu. Şimdilerde adını Mahmut Erkan olarak değiştiren isim, verdiği bir röportaj ile geçtiğimiz günlerde büyük ses getirmişti.

“NASIL YAŞAMIYIZ BÖYLE?”

Verdiği röportajda yaşadığı süreçten bahseden Meriç Erkan, "Ben aynı adamım ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. İslamiyet'e daha uygun şekildeyim. Bu şekilde çıkmak istemedim. Görüntümüzden mutluluk duyuyoruz. Bu Rabbimle aramdaki hesaplaşma. Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik" ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olan Erkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabre. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim."

Meriç Erkan, bir dönem Esra Erol’un programına katılarak taliplerini aramıştı. Erkan verdiği röportajda katıldığı izdivaç programıyla ilgili de “Hepsi kurguydu” şeklinde konuştu.

Meriç Erkan, bir dönem Esra Erol'un programına konuk olmuş, programda taliplerini aramıştı.

ANNESİ HAFIZ, BABASI HACI

Beyaz TV’de ekranlara gelen ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programın magazin yorumcularından Arto, son günlerde çok konuşulan Meriç Erkan’la ilgili şaşırtan bir gerçeği açıkladı. Arto, “Meriç Erkan’ın annesi hafız ve babası da hacı. Erkan’ın çok zeki olduğu ve zengin bir aileden geldiği söyleniyor. Tabii hepimiz acaba rol mü yapıyor diye düşünmüyor değiliz” dedi.

Hem adını hem hayatını değiştirdi: Meriç Erkan’ın son hali şaşırttı Bir dönem şov dünyasının en meşhur isimleri arasında yer alan ve herkesin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Meriç Erkan, bambaşka birine dönüştü. Esra Erol’un programındaki danslarla da çok konuşulan ünlü isim, maneviyata yöneldi. Şimdilerde adını Mahmut Erkan olarak değiştiren Erkan, verdiği bir röportajda ekranda yaptıklarının kurgu olduğunu belirtti.

Meriç Erkan ekranlara geri döndü Bir dönem televizyon programlarına damga vuran Meriç Erkan, Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında gelin adaylarından birine talip oldu.