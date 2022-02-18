Türkiye Gazetesi

Dizi ve film oyuncusu Talat Bulut bir süredir uzak kaldığı ekranlara geri dönüyor. 85 bölüm rol aldığı Yasak Elma’nın ardından hangi projeyle ekrana döneceği merak konusu olan usta aktör nihayet kararını verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bulut, FOX'ta yer alan bir diziyle yeniden seyirciyle buluşacak.

BULUT, MAHKUM'LA DÖNÜYOR

Gelen teklifleri ince eleyip sık dokuyan usta aktör, MF Yapım’ın FOX için çektiği ve ekrana geldiği ilk andan itibaren kendi özel seyirci kitlesini oluşturan rekortmen dizi Mahkum’un kadrosuna katıldı.

Unutulmaz dizilerin oyuncusu Talat Bulut, Mahkum’da Sinyor karakterine hayat verecek.

Bulut dizinin ana castına 14. bölümden sonra bomba gibi girecek.

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye veda etti Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, diziye veda etti. Dört sezondur izleyiciyle buluşan dizide 'Halit' karakterini canlandıran Bulut, diziden ayrıldı. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, Talat Bulut için duygusal bir veda konuşması yaptı ve sevilen oyuncuyu pasta keserek uğurladı.

Talat Bulut’un 100 bin TL’lik tazminat davasına mahkemeden ret Başrol oynadığı dizinin çalışanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiasına takipsizlik kararı verilen oyuncu Talat Bulut’un manevi zarar gördüğünü söyleyerek açtığı dava reddedildi.

Talat Bulut'un son halini gören şaştı kaldı Oyuncu Talat Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi.