Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı ‘Kırmızı Oda’ dizisi final yaptı. Dizin 61. bölümde ekranlara veda etti. Dizi eski parlak reytinglerine geri dönemeyince Erkan Petekkaya kadroya dahil olmuştu. Ancak ünlü oyuncu da diziyi kurtaramadı.

VEDA MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Dizide oyuncu kadrosu her bölüm değişse de Binnur Kaya tüm bölümlerde başrolü üstleniyordu. Dizinin final bölümünün yayınlanmasına birkaç gün kala, Kırmızı Oda’nın başrolü Binnur Kaya'dan veda paylaşımı geldi. ‘Doktor Hanım’ karakterine hayat veren Kaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle.

BİNNUR KAYA, MASUMLAR APARTMANI’NDA

Tüm bunların ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sevilen oyuncu Binnur Kaya, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Doktor Hanım karakteriyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine dahil oldu. Kaya, diziye daha önce bir bölüm konuk olmuştu. Şimdi ise ünlü oyuncu, Doktor Hanım karakteriyle Masumlar Apartmanı'nda düzenli olarak aynı rolü canlandırmaya devam edecek. Eski parlak günlerini yaşamayan dizi için Binnur Kaya hamlesinin reytingleri yükseltip yükseltmeyeceği ise merak konusu…

Masumlar Apartmanı'nın başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi ünlü isimler paylaşıyor.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Han ve Ceylan, tatsız sonuçlanan konuşmalarının ardından tatili yarıda kesip şehre dönerler. Han, vazgeçilmez sığınağına, “çöplüğe” gider ancak hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Safiye ise Naci’nin sıkıntısını anlamaya çalışırken büyük bir sırrı öğrenir. Bu sır, Safiye’nin kaldırabileceğinin çok ötesindedir. Gülben, kayınvalidesine destek olmak için çırpınırken, evde yeni birinin varlığı, takıntılarıyla baş etmesini güçleştirir. Doktorla bu konuyu konuşur ve onu bir hayli zorlayacak bir ödevle döner eve. Bu ödev, o büyük sırrı Gülben’in de öğrenmesiyle sonuçlanacaktır.

Binnur Kaya, Kırmızı Oda dizisine böyle veda etti TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Kırmızı Oda’ dizisi final yapıyor. Dizi bu Cuma günü 61. bölümünde ekranlara veda edecek. Başrolünde 'Doktor Hanım' karakteriyle seyircinin gönlünü kazanan Binnur Kaya da veda mesajı paylaştı.

Masumlar Apartmanı dizisinde Selami Şahin sürprizi Usta sanatçı Selami Şahin, sevilen dizi Masumlar Apartmanı’na konuk oldu. Şahin, dizide en sevilen şarkılarından biri olan 'Gitme Sana Muhtacım'ı seslendirdi.