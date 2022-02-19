Türkiye Gazetesi

77 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakkı Bulut, geçtiğimiz gün kameralara takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut, başına gelen kötü bir olaydan bahsederek evine hırsız girdiğini söyledi.

“HEMEN POLİSE BİLDİRDİM”

Bulut, açıklamasında "Yazlık evimize hırsız girmiş. Bazı değerli eşyalarımız çalındı. Kapımızı bile söküp almışlar. Bu durumu hemen polise bildirdim" ifadelerini kullandı.

“ŞİKAYETÇİ OLMADIM ÇÜNKÜ…”

Evine giren hırsızlardan şikayetçi olmamaya karar veren ünlü şarkıcı bunun nedenini ise “Mahkeme tarihi konserlerime denk gelebilir. Beni bekleyen hayranlarımı üzmemek adına şikayetçi olmadım. Cana geleceğine mala gelsin. Emniyet memuru, arkadaşlarımızı kamera görüntüleriyle alabileceklerini söylediler ama ben uğraşmak istemedim” şeklinde açıkladı. Ünlü şarkıcının bu açıklaması ise herkesi şaşırttı.

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