Bu sezon ekran yolculuğuna başlayan dizilerden bazıları beklenen reytinglere ulaşamadı. Oyuncu kadrosu ve güçlü senaryolarıyla reytinglere yenik düşen dizilerin izleyicileri bu habere çok üzülecek. İşte final yapan o diziler…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY

ATV’de yayınlanan dizi için final iddiaları konuşulurken yapımcıdan herhangi bir açıklama gelmedi.

Dizinin konusu: Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir. Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Dizide bu dört kadının hikayesi anlatılıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM

Fox TV’de yayınlanan dizi için final kararı alındı. Dizinin 39. bölümünde ekranlara veda etmesi planlanıyor.

Dizinin konusu: Esra her zamanki sabahlardan birine uyandığını sanırken bir anda Ozan’ın haberleriyle, televizyondaki görüntüsüyle, billboardlardaki kocaman resimleriyle çevrelenmiş bulur kendini. İki yıl önce boşandığı eski kocası Ozan her yerdedir. Hem de çok değişmiştir. Esra bıraktığında meteliğe kurşun atan Ozan bambaşka biri olmuştur artık. Çok başarılıdır, çok yakışıklıdır ve çok zengindir. Ozan’ın bulduğu sosyal medya uygulaması sayesinde hayatı değişirken Esra yerinde saymıştır. Esra daha bunların şokunu atlatamadan Ozan’la karşı karşıya gelir. Fakat eskiden Esra’yı canını verecek kadar seven Ozan yoktur artık karşısında. Soğuk, kibirli, Esra’ya öfke dolu bir adamdır karşısındaki. Bu karşılaşma ikisinin de bitti sandıkları duygularını harekete geçirir…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

ATV’de yayınlanan dizinin önemli karakterleri tek tek diziden ayrılmıştı. Reytinglere yeni düşen dizi için ekranlara veda edecek söylentileri hızlandı. Dizi yakın zamanda final yapacak.

Dizinin konusu: Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI

TRT’de ekranlara gelen dizi iddiaya göre eskisi gibi reyting toplayamıyor. Magazin kulislerinden gelen bilgilere göre yapımcılar final kararı alarak yakın zamanda diziyi noktalayacak.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

