Türkiye Gazetesi

Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün TV100 ekranlarında yayınlanan "Beyin Dedektifi" programına konuk oldu. Yeşilmen, hayatını derinden etkileyen bir olayı anlatırken fenalık geçirdi.

“İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM”

Programda acı itiraflarda bulunan Yeşilmen, acı itiraflarda bulundu. 16 yaşındayken zorlu bir süreçten geçtiğini belirten ünlü isim “Hayatınızda keşke hiç yaşamasaydım dediğiniz olaylar nelerdir?” sorusuna şu cevabı verdi:

“16 yaşındayken yaptığım evliliği değiştirmek isterdim. Dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da korkuyordu. İyi bir kısmetle beni evlendirmek istedi. Görücü vesilesiyle 3 gün içinde tanımadığım bir aileye gelin gittim. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye, iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim, dedi. Ailemden uzaklaşıp Almanya’ya yerleştim. İntihara teşebbüs etmiştim.”

“BİR HOCANIN ‘EŞİNİ DÖV’ SÖZÜNE İNANIP BENİ DÖVDÜ”

Yeliz Yeşilmen, boşandığı eşi Uğur Akbaş ile yaşadığı sorunlardan da şöyle bahsetti.

“Eşimle hiçbir zaman karı koca hayatı yaşamadım. Kendine büyü yapıldığına inandı. Bir hocanın ‘eşini döv’ sözüne inanıp beni dövdü. 6 ay yer yatağında yattım. Sabah kalkıp hizmetçi gibi evi temizleyip yemek yapardım. 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar. Hayatımda tek travma yok, travmalar zinciri var. Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm.”

Yeliz Yeşilmen çocuklarının dadısı tarafından soyuldu Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi. Kadını her yerde aradıklarını söyleyen Yeşilmen, “Bizim güvenimizi aldı sırtımızdan vurdu” dedi.

Yeliz Yeşilmen'in kızı kızgın yağla yandı Bodrum'da tatil yapan Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından kızının bir lokantada kızgın tavadaki yağ ile yandığını duyurdu. Ünlü model, Yalıkavak'taki işletmede alıkonulduğunu açıkladı.