Türkiye Gazetesi

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ lakaplı ünlü oyuncu Arda Kural, yıllardır mücadele ettiği hastalığı atlatarak sıkıntılı günleri geride bıraktı. Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Kural, sevenlerini mutlu etti.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞMURUNA TUTTU

‘Eyvah Kızım Büyüdü’, ‘Lise Defteri’, ‘Emret Komutanım’ gibi dizilerle yıldızı parlayan Arda Kural, televizyonda iz bırakan başka birçok projede rol aldı. Arda Kural’a bir dönem psikoz teşhisi konmuş ve ünlü oyuncu, uzun yıllar hastalıkla mücadele etmişti. Kural’ın son paylaşımıyla eski formuna kavuştuğu görüldü. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraf onlarca yorum ve beğeni aldı. Kural’ın fotoğrafına takipçiler, “Efsane geri döndü” , “Seni böyle görmek çok güzel”, “Vay eski günlerdeki gibi” yorumlar yaptı.

İşte Arda Kural'ın son hali...

“PES ETMEDİM, KENDİ İÇİMDE BAŞLATTIĞIM SAVAŞI KAZANDIM”

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Dilber Ay filminin galasına katılmıştı. 2000’li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikonevroz ve anksiyete nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural, film çıkışında gazetecilere özel açıklamalarda bulunarak şöyle demişti:

“Yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar’ın yüzünden… Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum.”

Arda Kural aylar sonra ortaya çıktı: Sektör değiştirdim, bu aralar yoğunum 2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay’ın sarsıcı hayatını anlatan, 'Dilber Ay' filminin galası önceki akşam bir alışveriş merkezinde yapıldı. Galaya ünlü isimler akın ederken, konuklar arasında 2000’li yıllarda yıldızı parlayan ancak sonrasında zor günler geçiren Arda Kural da vardı. Gazetecilere röportaj veren Kural, “Kendi içimde bir savaş başlattım ve kazandım” dedi.

Arda Kural 'hastalığı nüksetti' iddialarına cevap verdi ​2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural'ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edilmişti. Kural, bir televizyon programında o iddialara cevap verdi.