Türkiye Gazetesi

Ara sıra çocuklarıyla problem yaşayan İbrahim Tatlıses geçtiğimiz gün programında bir açıklama yaparak “Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok” diyerek şaşırtmıştı.

“ÜSTÜNDEN GEÇTİĞİN KÖPRÜLERİ SAKIN YIKMA”

Ünlü türkücünün bu sözlerine ilk tepki ilk eşi Adalet Sara’dan geldi. Sara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin” ifadelerini kullandı.

“KÖTÜLÜK EĞİTİLMEZ, ALLAH ISLAH ETSİN”

İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses ise babasının sözlerine sitem ederek, “Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir” dedi.

Beyin ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses: İyileşmeye çabalıyorum İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçtiğimiz hafta yaklaşık 6 saat süren bir operasyon geçirdi. Beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan Tatlıses, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Tümör alındı ve biyopsiye gönderildi. İyileşmeye çabalıyorum" dedi.

İdo Tatlıses’ten duygulandıran paylaşım! Babası İbrahim Tatlıses’in doğum gününü kutladı Yeni yılda babası İbrahim Tatlıses ile yaptığı düet ile gündeme gelen şarkıcı İdo Tatlıses, 2022 yılının ilk saatlerinde babasının doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından, elinde biberonu ile babasının kucağında oturduğu çocukluk karesini paylaşan Tatlıses, "İyi ki doğdun babam. İyi ki varsın. İyi ki babamsın" ifadelerini kullandı. Nostaljik paylaşımı ile sosyal medyada gündem olan İdo Tatlıses’e peş peşe yorumlar yapıldı.