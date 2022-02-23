Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin bu sezon sergilediği kötü performans taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Bu eleştirilere bir yenisi de ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten geldi. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu bilinen Şentürk, Twitter hesabından sarı lacivertlilerin performansı ile ilgili yorum yaptı.

"EN MUTLU FENERBAHÇELİ BENİM"

Yaptığı paylaşımla takımı 'ironik' bir şekilde eleştiren Metin Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçe’li benim. Fenerbahçe’nin bu halini görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Kötü performansıyla eleştirilerin odağında olan Fenerbahçe hakkında Şentürk'ün yaptığı paylaşım sarı lacivertli taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe, ligde topladığı 43 puanla 5'inci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag kadrosunda dikkat çeken isimler Slavia Prag maçının kamp kadrosunu açıklayan Fenerbahçe'de listede yer almayan futbolcuların yanı sıra kadroya eklenen genç isimler de dikkat çekti.

Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'e Hatayspor karşılaşması sonrası futbolcuların maçta giydiği formaları internet üzerinden açık artırmaya sunan Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'in formasına geldi. Genç futbolcu, takım arkadaşlarına adeta fark attı.