Türkiye Gazetesi

Türk sinema tarihinin en sevilen filmlerinin ait olduğu unutulmaz Yeşilçam döneminden bir film yeniden karşımıza çıkacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı Ah Nerede? filmi, yaz sezonu dizisi olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

"Ah Nerede?" Televizyonda her yayınlandığında ilk günki ilgi ile takip edilmeye devam edilen Yeşilçam filmlerinin arasında görülüyor.

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Alınan bilgiye göre; Orhan Aksoy’un 1975 yılında çektiği “Ah Nerede” filmi yazlık dizi olarak ekrana uyarlanacak. Başrollerini Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların paylaştığı film, Onuncu Ev yapım şirketi tarafından yeniden ekrana taşınacak.

Suavi Doğan ve Kerem Çatay tarafından kurulan Onuncu Ev'in, dizinin senaryo çalışmalarına başladığı öğrenildi. “Ah Nerede” filminin yayın hakları Orhan Aksoy ve Sadık Şendil’in varislerinden satın alındı. Filmde özellikle Tarık Akan’ın hayat verdiği Ferit ile Gülşen Bubikoğlu’nun oynadığı Zehra’yı kimlerin canlandıracağı oldukça merak konusu oldu.