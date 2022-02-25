Türkiye Gazetesi

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile evlenen ve 2018 yılında ilk çocuğunu kucağına Şükran Ovalı’nın yıllardır ailesini arayıp sormadığı iddia edildi. Oyuncunun üvey kardeşi Deniz Sağdıç, Söylemezsem Olmaz adlı programda ablasına zehir zemberek sözler sarf etti.

“ŞÜKRAN BİZİMLE BAĞLANTISINI KOPARDI”

Programa telefonla canlı yayına bağlanan Deniz Sağdıç, oyuncu Şükran Ovalı hakkında şunları söyledi:

“Şükran ile annelerimiz aynı, babalarımız farklı. Biz onunla beraber büyüdük ve beraber okuduk. Şükran çok emek verilerek bugünlere geldi. Annem de her zaman ona destek oldu. Şükran'ın annemle ilgilenmediği ve ona bakmadığı doğru. Ben devamlı annemin yanındayım. Annemin de benim de Şükran'dan maddi bir beklentimiz olmadı. Şükran manevi olarak da yanımızda olmadı. Nişanlandığı dönemde hepimizi sildi, bizimle bağlantısını kopardı.”

“ANNEM ÇOK ÜZÜLÜYOR, GÖZÜ AÇIK GİDECEK”

Deniz Sağdıç, annesinin bu duruma çok üzüldüğünü belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Annem çok üzülüyor. Kadının gözü açık gidecek, sürekli 'ben ne yaptım da bu evlat böyle oldu' diyor. Şükran ailesine ve annesi çok bağlı bir evlattı. Nişan arifesinde gece yarısı annemle kavga edip her şey kopartıyor. Caner'le annemin arasında bir sorun yok, onlar tanışıyorlar. Şükran bir anda çok değişti. Yaklaşık 6 senedir hiç görüşmüyoruz."

“ŞÜKRAN’IN NASIL RAHAT UYUDUĞUNU MERAK EDİYORUM”

Annesinin bütün hayatını Şükran Ovalı’ya adadığını belirten Sağdıç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Benim annem Türkiye standartlarında emekli maaşıyla geçinen bir kadın. Benim ne annemden ne de Şükran'dan bir beklentim olmadı. 4 çocuk annesi, kendi parasını kazanan bir kadınım. Annemle 1-2 aydır görüşmüyorum çünkü onun yıllardır en çok sevdiği evladı Şükran oldu. Bütün emeklerini ona verdi ben hep hayatta savruldum. Şükran'ı asla kıskanmıyorum, çok güzel bir evliliği ve kariyeri var. Ben Şükran'a çok ulaşmaya çalıştım ama bende numarası yok. Annemi unuttu. Annemin neler çektiğini ben biliyorum. Şükran'a sosyal medya üzerinden mesaj atarak ne olur anneme ulaş diye yalvardım. Şükran'ın nasıl rahat uyuduğunu merak ediyorum. Bir anneyi unutarak başka yardımlar yapmanın benim için kabulü yok."

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı’nın ise üvey kardeşinin iddialarına cevap verip vermeyeceği ise merak konusu…

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