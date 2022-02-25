Türkiye Gazetesi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi almıştı. Çift önümüzdeki yaz nikah masasına oturmayı planlarken ünlü sanatçının hamile olduğu iddia edildi.

“HAMİLE DEĞİLİM”

Söz konusu iddialarda ünlü şarkıcının hamile olduğu ve çiftin bunu öğrendikten sonra düğün tarihini de öne çektiği konuşuldu. Bu iddianın ardından Hadise, 2. Sayfa programına özel açıklama yaparak "Hamile değilim. Muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah" dedi.

İşte Hadise'nin çok konuşulan yüzüğü...

3 MİLYON TL’LİK YÜZÜKLE EVLİLİK TEKLİFİ

Hadise iş adamı Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifini kabul ettiğini Instagram hesabından romantik bir video ile duyurmuştu. Ünlü şarkıcı paylaşımının altına “Bölümümüz şimdi başlıyor” yazdı. Dinçerler ise görüntülere, "Mrs. Dinçerler" şeklinde karşılık verdi. Mutluluğu yüzünden okunan ünlü çifte arkadaşları ve takipçileri tebrik yorumlarında bulundu. Evlilik teklifinin ardından yüzüğün fiyatı da merak edildi. Paylaşımda Hadise’nin herkese gösterdiği tektaşın fiyatı sonradan ortaya çıktı. Tam 4 karat olan yüzüğün değerinin 3 milyon TL olduğu iddia edildi.

Hadise'ye kötü haber: 40 bin dolarlık yüzüğüne el konulabilir İş adamı Mehmet Dinçerler'in ünlü popçu Hadise'ye evlenme teklifi ederken taktığı 40 bin dolarlık yüzüğe, borcu sebebiyle el konulabileceği iddia edildi.

3 milyon lira değerinde yüzükle evlilik teklifi almıştı: Hadise'den kötü haber Yakın zamanda aldığı evlilik teklifi haberiyle gündem olan ünlü şarkıcı Hadise'nin, sevgilisi Mehmet Dinçerler'le ayrıldığı iddia edildi.

Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye aldığı 4 karatlık yüzüğün fiyatı ortaya çıktı Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı. Teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Hadise’nin yüzüğünün fiyatı ise dudak uçuklattı.