Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm yaptırımlara rağmen dün Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı. Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’dan acı dolu haberler gelmeye devam ederken ülkenin pek çok yerinden patlama sesleri duyuluyor. Savaş devam ederken, sosyal medyadaki kullanıcıların “Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim” yorumları büyük tepki çekti. Ünlü oyuncu Songül Öden de bu paylaşımlara sessiz kalmayarak öfke kustu.

İşte Songül Öden'in o paylaşımı...

"ŞAKALARINIZI ALIP DEFOLUN"

Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Songül Öden, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim, şakalarınızı alıp defolun. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici... Düşün kadınların yakasından. Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz.”

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