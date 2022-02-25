Türkiye Gazetesi

Başarılı oyuncu Cansu Tosun, uluslararası yapımlarda yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir X-Box oyununun kısa filminde oynayan Tosun, şimdi de Almanya-Avusturya ortak yapımı ‘Murder by the Lake (Die Toten vom Bodensee)’ dizisinin yeni sezonuna konuk oyuncu olarak katılıyor.

Çekimleri Almanya, İsviçre ve Avusturya sınırları arasında kalan Konstanz Gölü’nde gerçekleşecek suç türündeki dizi, yayınlanmaya başladığı 2014 yılından bu yana izleyenlerin büyük ilgisini görüyor. Cansu Tosun da dizinin yeni sezonundaki bir bölümüne konuk olarak kariyerinde yer aldığı uluslararası yapımlara bir yenisini daha ekleyecek.

Cansu Tosun kimdir? Kaç yaşında, nereli ve dizileri Cansu Tosun kimdir? Kaç yaşında, nereli ve dizileri merak ediliyor. Cansu Tosun'un hayatı, eğitimi ve eşi gibi konular internette sıkça araştırılıyor. Uzun zamandır birlikte olduğu başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile evlenen Cansu Tosun kimdir? Güzel oyuncu Cansu Tosun ile ilgili bilgiler...

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun evleniyor Çukur'un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz günlerde yeni yaşını sevgilisi Cansu Tosun'un sürpiziyle kutladı. Önceki gün ise Tosun, Köstendil ile 2018'de dünyaevine gireceklerini dile getirdi.