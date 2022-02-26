Türkiye Gazetesi

Haydar Dümen, 92 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin ölümünün ardından gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Dümen’in yaklaşık 100 milyon TL değerindeki mülkleri ortalığı karıştırdı. Haydar Dümen’in ölmeden önce Beyoğlu’nda sahibi olduğu bina ve dairelerini satış yapması için tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıktı. Emlakçı ölünce, Haydar Dümen’in yaklaşık 100 milyon liralık mirası için karmaşık bir durum oluştu. Emlakçının varisleri ise babalarının mirası olduğu için ona göre hareket etti. Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen de ise eşinin mirasını geri alabilmek adına hukuk mücadelesi başlattı.

2 ERKEK 1 KIZ ÇOCUĞU VARMIŞ

100 milyon liralık mirasıyla gündeme gelen Dümen'in bu sefer de herkesten gizli büyüttüğü 3 çocuğunun olduğu ortaya çıkınca işler iyice karıştı. Haydar Dümen 1954 yılında Emine Refahat Toksöz ile evlendi. Bu evlilikten Ali Alp Dümen ve Gaye Dümen isminde iki çocuğu oldu. Dümen'in bu iki çocuğu da evlendi ve birer çocukları oldu. Sonrasında Haydar Dümen, Melike Karakurt ile evlendi ve Emek Dümen isminde bir erkek çocuğu daha oldu. Son evliliğini de Gül Dümen ile yapan ünlü yazarın bu evliliğinden çocuğu bulunmuyor.

Haydar Dümen, 10 Şubat 2022'de hayatını kaybetti.

MEZAR TAŞINI GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, Haydar Dümen'in kızı Gaye Dümen, ünlü yazarın eşi Gül Dümen'in kendisini babasıyla görüştürmediğini söyleyerek öfke kustu. Babasının "Gül ve Haydar Dümen" yazılı mezar taşını görünce de sinirlenen Gaye Dümen, "Babamızın cenazesine gitmemizi engelleyen Gül Dümen'in kendisi de cenazeye gitmemiş! Babamı mezarlıkta ziyarete gittim. Babama 'Gül-Haydar Dümen' diye mezar taşı yaptırmış. Babamın doğum ve ölüm tarihlerinin olmadığı, bıyık resmi olan ve sanki kendisi de ölmüş gibi adını yazdırdığı bir mezar taşı yaptırmış. Bu nasıl bir saçmalıktır" dedi.

Haydar Dümen’in 100 milyonluk mirası kayboldu, eşi harekete geçti Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Dümen’in ardından miras kavgası patlak verdi. Ünlü psikiyarist ve yazarın vefat etmeden önce satış için 100 milyon liralık sahibi olduğu bina ve dairelerini tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıktı. Dümen’in eşi Gül Dümen ise bu mirası geri alabilmek adına hukuk mücadelesi için düğmeye bastı.

Öldükten sonra ortaya çıktı: Haydar Dümen ile ilgili bu gerçekleri çok az kişi biliyor Ünlü psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Cenazesi dün defnedilen Dümen’in ölümü sonrası hakkında şaşırtan gerçekler ortaya çıktı. Çocukluğu çok zor geçen ünlü yazar bir dönem silahlı saldırıya da uğradı.