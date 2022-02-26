Türkiye Gazetesi

Oyuncu Gökçe Bahadır, dün akşam piyanist Emir Ersoy ile Alaçatı'da nikah masasına oturdu. Bahadır’ın giydiği gelinlik epey dikkat çekerken siyah kuşaklı model sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Alışılagelmişin dışına çıkarak düğününde siyah eldiven ve kuşak takan Gökçe Bahadır’ın gelinliğini bazı kişiler çok beğenirken bazıları ise siyah kuşaktan dolayı tepki gösterdi.

85 BİN TL’LİK GELİNLİK GİYDİ

Ünlü oyuncu tercih ettiği straplez gelinliğe siyah tül eldiven, siyah kuşak ekledi. Tarzını ise kısa bir duvak kullanarak tamamladı. Gökçe Bahadır’ın gelinliğinin markası ve fiyatı da sonradan ortaya çıktı. Çok konuşulan gelinliğin fiyatı 85 bin TL. Tasarımı ise ünlü modacı Züleyha Kuru’ya ait.

GELİNLİĞİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, düğünde uzun bir gelinlik tercih etti. Bahadır, gelinliğini siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa bir duvak ile tamamladı. Ünlü oyuncunun tercih ettiği sıradışı gelinlik, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazı kişiler gelinliği çok beğendi bazıları ise kötü buldu.

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