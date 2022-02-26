Türkiye Gazetesi

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak adeta genç kız oldu. 39 yaşındaki güzel oyuncunun kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, kızları ile çekilmiş bir karesini paylaştı.

İşte o paylaşım...

ANNE KIZ PAYLAŞIMI

Oyuncu Tuba Büyüküstün, "Gönülçelen" dizisinde aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Onur Saylak ile 2011'de Paris'te evlenmişti. İkili evliliklerini anlaşmazlık nedeniyle 2017 yılında sonlandırdı. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla takdir toplayan Tuba Büyüküstün, 2012 yılında annelik heyecanını yaşadı. Tuba Büyüküstün kameralardan uzakta büyüttüğü kızlarının fotoğraflarını ara sıra sosyal medyada paylaşıyor. Zaman zaman yaptığı anne-kız paylaşımlarında Maya ve Toprak'ın ne kadar büyümüş olduğu ise takipçilerinin gözünden kaçmıyor.

Fatma Girik, Tuba Büyüküstün'ü veliahtı ilan etmişti: Onu kendime çok benzetiyorum Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yoğun bakımda tedavi gören efsane isim bugün hayatını kaybetti. Girik, verdiği röportajlardan birinde veliahtını açıklamıştı. Usta isim, "Tuba Büyüküstün'ü çok beğeniyorum" demişti.

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