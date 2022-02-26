Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Arda Kural, geçtiğimiz günlerde yeni tarzıyla gündeme gelmiş ve oyuncunun ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilmişti. Eski aşkı Yıldız Asyalı ile yıllar sonra bir araya gelen Kural hakkında az bilinen bir gerçek ortaya çıktı.

Kural'ın seneler önce katıldığı bir canlı yayında 12 yıl önce evlendiği kişinin 7 yaşında kızı olduğunu belirtmesi ve 'Anlaşamayıp ayrıldık. Bana çocuğu göstermedi. Çok istedim görmeyi ama göstermedi' demesi dikkat çekti.

"BABALIK ETMEK İSTEDİM"

Ekranlarda yer aldığı dönemde 'Yerli Leonardo Di Caprio' olarak anılan Arda Kural, 23 yaşında başından bir evlilik geçtiğini ifade etmiş ve sevenlerini şaşırtmıştı.

Kural sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Evlendiğim kişinin 7 yaşında bir kızı vardı. Ona babalık etmek istedim. Daha sonra anlaşamayıp ayrıldık. Bana çocuğu göstermedi." şeklinde konuştu.

Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf Uzun zamandır yaşadığı psikolojik sorunlarla gündemde olan ünlü oyuncu Arda Kural ekranlara yeniden dönmeye hazırlanırken bir televizyon programında açıklamalarda bulundu

Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf: Rol arkadaşlarım beni çekemedi, dışladılar Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri gibi dizilerde rol alan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşamıştı. Başarılı oyuncu geçirdiği zor günleri geride bıraktı. 2. Sayfa adlı programa katılarak özel açıklamalarda bulunan Arda Kural, “Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi. Üzerimde baskı kurmaya çalıştı” şeklinde konuştu.

Arda Kural’ın son halini görenler inanamadı: Efsane geri döndü Yakışıklılığıyla adından söz ettiren ve başarılı projelerde yer alan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşamıştı. Geçirdiği zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu. Kural’ın paylaşımını görenler, “Efsane geri döndü” şeklinde yorum yaptı.