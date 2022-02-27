Türkiye Gazetesi

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in sağlık durumu gündemde. 1970’li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran ve 1980’li yıllarla birlikte kendisini dünyadan izole ederek ruhani bir yolculuğa çıkan İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı öğrenildi. 66 yaşındaki İrem'in sağlık durumunun iyiye gitmediği iddia edildi. Akşam’ın haberine göre İlhan İrem’in yakınları sevenlerinden dua istedi 2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem, iki gün diyaliz makinesine bağlanmıştı.

Sosyal medya ikiye bölündü: Hangi rakamları görüyorsunuz? Sosyal medyada paylaşılan bir optik illüzyon testi kısa sürede gündem oldu. Görsel, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Farklı rakamları gören kişiler ikiye bölündü.