Türkiye Gazetesi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımın altına düştüğü nokla tüm dikkatleri üzerine topladı. Tatlıses kural bozdu ve sır gibi sakladığı kızı Gülşen ile bir pozunu ilk kez paylaştı. Ünlü türkücü, paylaşımına düştüğü notla ise çok konuşuldu. Tatlıses paylaşımında tüm çocuklarını tek tek isim vererek andı. Ancak oğlu Ahmet’in adını anmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, takipçileri tarafından ‘Oğlu Ahmet’i yok sayıyor’ şeklinde yorumlandı.

ÇOCUKLARINI TEK TEK SAYDI

Ünlü türkücü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hem duasındadır.Artı bir de Melek'im var o da babasını doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın. Nasılsın babam, süperim kızım, ben de süperim babam deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı, İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile Allah bunları bana çok görmesin.”

İşte o paylaşım...

“AİLEM YANIMDA MI? YOK!”

İbrahim Tatlıses, daha önce yaptığı bir paylaşımla aile fertlerine sitem etmiş, "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" demişti.

KÖTÜ OLMAYI KENDİ SEÇTİ

İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses ise babasının sözlerine karşılık “Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir” şeklinde cevap vermişti.

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses

ARALARI BİR YILDIR AÇIK

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses’in arası Bodrum’daki evlerin satışı yüzünden bir yıldır açık. Tatlıses, geçen ay beyin ameliyatı olan oğlunu hastanede de ziyarete gitmemişti.

İbrahim Tatlıses’e ilk eşi ve oğlundan tepki: Kötü olmayı kendi seçti Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün “Hastayım, kimse yanımda yok” demişti. Tatlıses’in bu sözlerine oğlu Ahmet Tatlıses ve ilk eşi Adalet Sara tepki gösterdi.

Beyin ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses: İyileşmeye çabalıyorum İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçtiğimiz hafta yaklaşık 6 saat süren bir operasyon geçirdi. Beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan Tatlıses, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Tümör alındı ve biyopsiye gönderildi. İyileşmeye çabalıyorum" dedi.