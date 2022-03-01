Türkiye Gazetesi

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ile Ukrayna’ya yönelik başlatılan işgal girişimi 6. güne girdi. Ukrayna’da sivil halkın vurulduğu görüntüler tüm dünyada tepkilere neden olurken, şarkıcı Murat Kekilli sosyal medya hesabı Twitter’dan ilginç bir paylaşımda bulundu.

MURAT KEKİLLİ’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kekilli paylaşımında 10 ay önce Pakistanlı bir gencin Zelenskiy'e söylediği sözleri hatırlatarak şöyle dedi:

“Pakistanlı bir genç, 10 ay önce İsrail’in Filistin’i bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında bunun ne kadar acı verdiğini o zaman anlarsın!”

Murat Kekilli'nin paylaşımı

ZELENSKİY’DEN İSRAİL PAYLAŞIMI

Zelenskiy, Twitter hesabından Hamas'ın 12 Mayıs 2021'de İsrail'e yönelik füze saldırısına "İsrail'de gökyüzü füzelerle dolu. Bazı şehirler yanıyor... Kurbanlar, birçok yaralı ve birçok insan trajedisi var. Bütün bunlara yas ve keder olmadan bakmak mümkün değil. İnsanların canı için çatışmanın bir an önce durdurulması gerekiyor" diye yazmıştı.

Zelenskiy'nin paylaşımı ve Pakistanlı gencin cevabı

“BOMBALANDIĞINDA ANLARSIN”

Zelenskiy'nin söz konusu paylaşımı İsrail bombalanırken yapması, Filistin'de binlerce kişi ölürken ise herhangi bir paylaşım yapmaması tepki çekmişti. Zelenskiy'nin paylaşımını alıntılayan Hissam Ullah Baig adlı bir kullanıcı şu cevabı vermişti:

“Bir komedyen daima komedyendir. Bir gün Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın.“

Zelenskiy'den AP'de ayakta alkışlandı: Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus füzelerine, uçaklarına ve helikopterlerine gökyüzünün kapatılmasını istedi. Avrupa Parlamentosu'na da video konferans ile katılan Zelenskiy ayakta alkışlandı. Zelenskiy 'Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın' diye seslendi.

Zelenskiy imzayı attı: Ukrayna adım adım AB üyeliğine Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.