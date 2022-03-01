Türkiye Gazetesi

90’lı yıllara damgasını vuran Kerim Tekin, 27 Haziran 1998 tarihinde Afyon Sandıklı’da verdiği bir konser sonrası feci trafik kazasında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının vefatının üstünden 23 yıl geçti ancak Tekin, hala unutulmadı.

Şarkıcı Tayfun Duygulu, yakın dostu Kerim Tekin ile ilgili o gerçeği bugün katıldığı programda yıllar sonra açıkladı. Duygulu, sözü ve bestesi kendisine ait, Kerim Tekin'in söylediği 'Kar Beyaz' adlı şarkının hikayesini anlattı.

“KAZA YERİNE İLK BİZ GİTTİK”

Duygulu, Kerim Tekin’in geçirdiği trafik kazası gününü anlatarak, olay yerine ilk olarak Bora Gencer ve kendisinin gittiğini söyledi: "Bora Gencer ile ödül almıştık. Dönüş yolunda Bilal Özcan aradı beni 'Kerim kaza yapmış, vefat etmiş' dedi. Ben de 'Yok canım biz kaza yaptık 2 gün evvel giderken, bizimki olmasın' dedim. 'Senin haberin yok, tamam' dedi. Bir yerde durduk, televizyonu açtırdık. Yarım saatlik mesafedeydik. Kazanın olduğu yere ilk giden biziz. İlk yanına giden biziz. Helikopter ile Halis alındı."

“BEN ÖLÜRSEM BELKİ ÇOK SATAR”

Duygulu, Kerim Tekin’in unutulmayan şarkısı ‘Kar Beyazdır Ölüm’ hakkında kimsenin bilmediği o detayı yıllar sonra şu sözlerle anlattı: Evde otururken Halis'in eşi 'Vardır senin kendine sakladığın şarkılar' dedi. 'Yok' falan dedim. Israr etti. Baktım Kerim uzakta, balkona çıkmıştı. 'Hadi çalayım' dedim, mırıldandım şarkıyı... Kerim, kapıdan 'Bu parça benim!' dedi. 'Yok, senin olamaz, ben okuyacağım' dedim. 20 dakika boyunca cebelleşti benimle. 'Ben trafik kazası yapacağım' derdi o hep. 'Ben ölürsem belki çok satar...' falan diyordu. 'Ya sen yaşa da çok satsın, öyle şey mi olur' derdik biz de. Onun kısmetiymiş. Nur içinde uyusun inşallah. Annesinin yanına gittiğimde 'Oğluma neden böyle bir şarkı yaptın?' dedi. 'Annem ben nerden bilirim, kar beyaz derken ben onun ruhunu anlatmışım meğer...' dedim."

İbrahim Tatlıses’in son paylaşımı şaşırttı! Oğlu Ahmet’i resmen yok saydı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından sır gibi sakladığı kızı Gülşen'in fotoğrafını ilk kez paylaştı. Çocuklarına özgü dolu sözler söyleyen ünlü türkücü, yaptığı paylaşımla büyük oğlu Ahmet'i sildiğini belli etti.

Şarkıcı Reynmen'e hapis cezası istemi Reynmen, sunucu Bircan Bali’yi ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada Reynmen’in 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.