Türkiye Gazetesi

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ile Ukrayna’ya yönelik başlatılan işgal girişimi 7. gününe girdi. Rusya’nın Ukrayna saldırısına kınayan Oyuncu Sinan Albayrak, Batı'nın ikiyüzlü tavrına dikkat çekti. Suriye'de mültecilerin 12 yıldır çadırlarda, karda kışta ve zor koşullar altında yaşadığına vurgu yapan Albayrak, “Ölen, canı giden, canı alınan, canı acıyan her insan için biz acı çekiyoruz, ayrım yapmadan” dedi.

"YILLARCA KATLİAMLAR YAPILDI, AVRUPA SESİNİ ÇIKARMADI"

Konuşmasında Suriye'deki mültecilere değinen Albayrak, “Bu insanlar sürekli katlediliyor, öldürülüyor. Filistin'de şu anda yeniden katliamlar oluyor. Çocuklar öldürülüyor, genç kızlar darp ediliyor, çeneleri kırılıyor, kafaları patlatılıyor, bomba atılıyor üzerlerine… Ama biz duyarlı insanlar onları yıllardır görmedik. Şimdi birden bire Avrupa'dan gelen o tepkilere uyarak, biz de popülist yaklaşımlarla Ukrayna'da olup bitenlere tepkimizi ortaya koyuyoruz. Bosna'da yıllarca katliamlar yapıldı ama Avrupa sesini çıkarmadı. Şimdi Ukrayna'daki katliamlara sesler yükseldi. Ölen, canı giden, canı alınan her insan için biz acı çekiyoruz, ayrım yapmadan” şeklinde konuştu.

Murat Kekilli’den hatırlatma: Pakistanlı genç, Zelenskiy'i uyarmıştı Şarkıcı Murat Kekilli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 10 ay önce Pakistanlı bir gencin Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e söylediği sözleri hatırlattı. Kekilli paylaşımında, "Pakistanlı bir genç, 10 ay önce İsrail’in Filistin’i bombardımanını destekleyen Zelenskiy'e ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında bunun ne kadar acı verdiğini o zaman anlarsın!" ifadelerini kullandı.