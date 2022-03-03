Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca 2 çocuğuyla Kiev’i terk ederek Romanya üzerinden Türkiye’ye gelen sanatçı, yaşadığı süreci anlattı. İstanbul’da yaşayan ablasının yanına gelen Jamala "Ben evdeyim fakat ülkem şu an bombardıman altında. Eşim, kayınpederim, akrabalarım ve arkadaşlarım hep orada kaldı" dedi.

Türkiye’ye gelmesinin sebeplerine de değinen şarkıcı "Ben de kendimi Türkiye’nin bir parçası olarak hissediyorum. Türkiye ile dil, din ve kültür benzerliği olduğu için kendimi Türkiye’nin bir parçası olarak hissediyorum. Burada ablam olduğu için aklıma başka bir ülke gelmedi bile. Çocuklarım çok defa teyzelerine geldiği için Türkiye’yi çok seviyorlar" diye konuştu.

EUROVISION'DA BİRİNCİ OLMUŞTU

Kırım Tatar sürgününü ve büyükannesinin yaşadığı trajediyi konu alan '1944' adlı şarkıyla 61. Eurovision Şarkı Yarışması’na katılan Jamala, yarışmada birinci olmuştu. Kırım tarihinin büyük bir kesim tarafından öğrenilmesini sağlayan Jamala’ya 'Ukrayna Halk Sanatçısı' unvanı verildi.

Jamala '1944' adlı şarkının bir bölümünü, Ukrayna’daki son görüntülerle birleştirerek "Tüm dünyanın desteğine ihtiyacımız var. Bu savaş bir an önce bitmeli" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.

Ukrayna belgeleri sundu: Rusya savaşı planladı Ukrayna, Rusya'nın savaş planı olduğunu iddia ettiği belgeleri yayımladı. Söz konusu belgelerde Rusya'nın 18 Ocak'ta savaş planını onayladığı paylaşıldı.

İsveçliler Ukrayna'da savaşmak için sıraya girdi Rusların tehdit ettiği ülkelerden biri olan İsveç'te yüzlerce kişi, Ukrayna'da savaşmak için sıraya girdi.