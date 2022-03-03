Türkiye Gazetesi

Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses, albümleriyle rekorlara imza atarken tam 38 sinema filminde rol aldı. 90'lı yıllarda, Gülhane konserleriyle büyük kitlelere ulaşan Müslüm Gürses, 9 yıl önce hayatını kaybetti. İşte ünlü sanatçı hakkında merak edilenler…

Gerçek adı Müslüm Akbaş olan ünlü sanatçı, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi bulunan Gürses'in ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç etti. Maddi problemler nedeniyle eğitimine devam edemeyen Gürses, bir süre ayakkabı tamircisi ve terzinin yanında çalıştı.

ANNESİNİN DESTEĞİYLE KATILDIĞI YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU

Ünlü sanatçı, babasının engellemesine rağmen annesinin desteğiyle 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Sanatçı, yarışmadan sonra "Gürses" soyadını kullanmaya ve müzik dersleri almaya başladı. Gürses, ilk plağı "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" büyük başarı yakaladı. Adana'daki bir gazinoda assolist olarak sahne alan Sadık Altınmeşe rahatsızlanınca onun yerine sahneye çıktı. Büyük ilgi görünce o günden beri mikrofonu elden bırakmadı.

BABASI ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Müslüm Gürses, 29 Mayıs 1969'da babası tarafından annesi öldürülünce büyük bir sarsıntı yaşadı. Hayatının bu noktasıyla ilgili hiçbir zaman konuşmak istemeyen ünlü sanatçı, annesinin vefatının ardından geldiği İstanbul'da, "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurdu. Gürses, ''Sevda Yüklü Kervanlar'' adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmayı başarırken, "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'liği 300 bin basılarak dönemin rekorunu kırdı.

ÖLDÜ SANILARAK MORGA KALDIRILDI

1978 yılında Anadolu turnesi dolayısıyla gittiği Adana’da trafik kazası geçirdi. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada, öldü sanılarak morga kaldırılan Gürses'in yaşadığı son anda fark edildi ve ameliyata alındı. Gürses, kazadan dolayı koku alma duyusunu yitirdi.



Hayatı acılarla geçen Gürses, şarkılarında, kendisini umutsuz, çaresiz hissedenlerin hislerine de tercüman olmaya çalıştı. Usta sanatçı onlarca albüm ve plak yaptı, arabesk furyasının yükseldiği dönemde Yeşilçam’a da adım atarak tam 38 sinema filminde rol aldı.

EŞİ MUHTEREM NUR EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLDU

Sinema oyuncusu Muhterem Nur ile 1986'da hayatını birleştirdi. O dönem Türk sinemasında oldukça popüler bir konumda olan Muhterem Nur, eşinin isteğiyle sanat hayatını sonlandırdı ve eşinin en büyük destekçisi oldu. Müslüm Gürses, eşiyle ilgili yaptığı bir açıklamada, "Her insana bel bağlamam ama Muhterem Hanım, bu dünyanın insanı değil. Ben bugün bir yerlere gelmişsem bunda yüzde 90 Muhterem Hanım'ın payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.

Arabesk müziğinin usta ismi Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012'de geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Şubat ayında en çok Müslüm Gürses ve Sezen Aksu dinlendi Müzik platformu fizy’de Şubat ayının en çok dinlenen isimleri Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya gibi ünlü isimlerin yanı sıra Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Serdar Ortaç, Bilal Sonses, Gazapizm ve Tarkan oldu.

Bakan Çavuşoğlu'nun gülümseten Müslüm Gürses hatırası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses'i, bir uçak yolculuğu sırasında kaydedilen, sanatçıyla ilgili bir hatırasını anlattığı videoyla andı. Gürses'in vefatının 8'inci yıl dönümüne ilişkin Çavuşoğlu, Twitter ve Instagram'dan 'Seni özlüyoruz. Mekanın cennet olsun Müslüm Baba' mesajını paylaştı.