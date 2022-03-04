Türkiye Gazetesi

Bodrum'da yaşamını sürdüren Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın'dan acı haber geldi. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı fidan Hoca karakteri ile akıllara kazınan Akrep Nalan, hayatını kaybetti.

Özgür Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akrep Nalan'ın vefat haberini duyurdu. 67 yaşında olan Akrep Nalan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Ünlü sanatçı hastalığıyla ilgili daha önce şunları söylemişti:

“Tabii insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada rahatsızlandığımı duyan benim ve Alişan’ın telefonlarına mesaj yağdırdı. Çok sağ olsunlar insan böyle günlerde ne kadar sevildiğini daha iyi anlıyor. Beni arayan soran, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum.”

Ayrıntılar geliyor...