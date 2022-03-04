Türkiye Gazetesi

Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan ve tv8’de izleyici ile buluşan Kırmızı Oda dizisi ekranlara veda etti.

ERKAN PETEKKAYA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Kırmızı Oda yeni sezonda istenilen reytinglere ulaşamayınca dizinin sevilen karakterlerinden olan Delikanlı Sadi son bölümlerde yeniden seyirci karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi'nin gelişi de reytingleri yükseltmeye yetmedi ve dizi final yaptı.

61. bölümde final yapan Kırmızı Oda dizisi ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı ve dava açıldı.

İranlı yazar Shahzade N. İgual, dizinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı “Tahran’ın Kırmızı Sirenleri” adlı kitabından alındığını öne sürdü. tv100’de yer alan habere göre İranlı yazar Shahzade N. İgual (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

100 BİN TL MADDİ TAZMİNAT

İranlı yazar OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş ve tv8’e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti. Ayrıca 100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istedi.

Binnur Kaya, Kırmızı Oda dizisine böyle veda etti TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Kırmızı Oda’ dizisi final yapıyor. Dizi bu Cuma günü 61. bölümünde ekranlara veda edecek. Başrolünde 'Doktor Hanım' karakteriyle seyircinin gönlünü kazanan Binnur Kaya da veda mesajı paylaştı.

Bir dizi daha reyting kurbanı: ‘Kırmızı Oda’ final yapıyor TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı ‘Kırmızı Oda’ dizisi final yapıyor. Dizinin 61. bölümde ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Kırmızı Oda dizisinde sürpriz: Erkan Petekkaya geri dönüyor Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı "Delikanlı Sadi" tiplemesiyle gönüllerde taht kuran Erkan Petekkaya, söz konusu yapımda yeniden rol alacak.