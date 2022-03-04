Türkiye Gazetesi

Bodrum'da yaşamını sürdüren Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçı Akrep Nalan’ın bir süre önce yüksek ateş ve şiddetli tireme nöbetleri nedeniyle hastanede yatarak tedavi edilmesine karar verilmişti. 2015 yılında anjiyo olan Nalan, zaman zaman nefes darlığı yaşıyordu. Akrep Nalan’ın ölümü sevenlerini ve komşularını yasa boğdu.

“AKCİĞERLERİNDE BUZLANMA VARDI”

Akrep Nalan’ın 13 yıllık komşusu Özlem Orpak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Nalan ablamın solunum yetmezliği sorunu vardı. Akciğerlerinde buzlanma vardı. Pazartesi günü hastaneye yatacaktı. Solunum cihazı falan alındı kendisine. Ben karşı komşusuyum. Bakıcısı sabah bana geldi, dedi ki ‘ablam iyi değil’. Ben de geldim, kalp masajı yaptım. Fakat geç kalınmış oldu, ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediği de solunum yetmezliğinden dolayı vefat etmiştir. Biz 13 yıllık komşuyuz. Biz birbirini seven komşulardık” dedi.

KÖPEĞİ YÜREK BURKTU

Acı haberi alan komşuları da eve geldi. Kimi komşuları gözyaşlarına hakim olamadı. Akrep Nalan’ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi’nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü.

Öte yandan ünlü sanatçının köpeğinin sanatçının cenazesinin arkasından bakması yürekleri burktu. Lucy olan biteni uzaktan izledi.

Akrep Nalan hayatını kaybetti Son dakika: Bir süredir ekranlardan uzak olan sanatçı Akrep Nalan hayatını kaybetti. Acı haberi Özgür Aras, sosyal medya hesabından paylaştı.

Akrep Nalan'ın son paylaşımı yürek dağladı Usta isim Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın'ın ölüm haberi herkesi üzdü. Akrep Nalan'ın ölüm haberinin ardından geçtiğimiz gün sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşım gündeme geldi.

Akrep Nalan'dan hayranlarını üzen açıklama Önceki gün Bebek trafiğinde objektiflere takılan Akrep Nalan, herhangi bir projesi olmadığını belirterek "Artık emekliyim" dedi.