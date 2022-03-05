Türkiye Gazetesi

Kolpaçino ve Ezel gibi birçok başarılı projede rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, Şişli’deki mahallesinde yürürken kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Elmalıpınar 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hüseyin Elmalıpınar; Ezel, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Acı Hayat, Cesur Yürek, Bizim Hikaye gibi televizyon dizilerinde ve Kolpaçino, Düğün Dernek 2: Sünnet, Kutsal Damacana, Kutsal Damacana 3: Dracoola gibi komedi filmlerinde de rol almıştı.

SON FİLMİNİ İZLEYEMEDEN VEFAT ETTİ

Ani bir şekilde hayatını kaybeden Hüseyin Elmalıpınar’ın çekimleri devam eden bir sinema filminde oynadığı ortaya çıktı. İhsan Taş’ın yönettiği ve Halil Ergün’ün başrolünde oynadığı Dedemin Gözyaşları adlı filmde rol alan Hüseyin Elmalıpınar genç yaşta hayatını kaybetti. Elmalıpınar oynadığı son filmini izleyemeden aramızdan ayrıldı. Dedemin Gözyaşları, yılın en iyi dram filmi olarak adından söz ettirecek.

Hüseyin Elmalıpınar, 2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adında bir kabadayıyı oynadı.

DEDEMİN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN KONUSU

Filmin başrolünde Halil Ergün rol alıyor. Henüz bebekken, anne ve babasını trafik kazasında kaybeden Mustafa, küçük ve şirin bir sahil kasabasında dedesi Kemal'in yanında büyük bir sevgiyle büyür. Ne yazık ki, 10 yaşında yakalandığı lösemi hastalığı ile hem dedesinin hem mahallelinin ve hastanede tanıştığı yeni dostlarının desteği ile mücadele eder. Sevginin ve gerçek dostluğun gücünün, dürüstlüğün başrolde olduğu filmde, izleyiciler hem hüzünlenecek hem de büyük bir duygu yoğunluğu içinde sevdiklerine sahip çıkmanın önemini kavrayacaklar.

Halil Ergün’e Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Ali Kürşat Uzun, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Sinem Yıldırım, Kubilay Eraslan, Eylül Akdağ, Kıvanç Erkan, Elif Güçkıran, Sinan Bengier, Hüseyin Elmalıpınar, Can Kolukısa, Yavuz Karakaş, Kerem İçyer, Evrim Polat ve Emrah Doğan adlı önemli oyuncular eşlik ediyor.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır.

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır.

2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol almıştır.

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Oyuncu Hüseyin Elmapınar’a büyük vefasızlık Ünlü oyuncu Hüseyin Elmapınar için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kolpaçino kadrosundan yalnızca iki kişinin geldiği görüldü. Törene katılan oyuncu dostları da camianın vefasızlığına sitem etti.