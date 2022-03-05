Türkiye Gazetesi

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın, son yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi. Bir süredir Amerika'da tatil yapan ünlü şarkıcı, rahatsızlanınca acile giderek serum taktırdı. Bir serum için 12 bin dolar ödeyen Akalın, Amerika'daki sistemi eleştirdi; Türkiye’deki sağlık çalışanlarına ise teşekkür etti.

“AMERİKA'DA ACİL'DE SERUM TAKTIRMAK 12 BİN DOLAR”

Şu sıralar tatil için Amerika’da olan Şarkıcı rahatsızlanınca acile gitti. Hastanede serum taktıran Demet Akalın, ödediği ücrete isyan etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım...

“AMERİKADA PARANIZ YOKSA ÖLÜN GİBİ BİR DURUM VAR”

Doktor eşi Macit Bitargil’in görevi nedeniyle bir süre önce onunla beraber Amerika’ya giden Pelin Batu da daha önce benzer bir isyanda bulunmuştu. Batu “Amerika'da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada” demişti.

Demet Akalın’ın 3 tane aldığı ütüyü zam zannetmesi alay konusu oldu Ünlü sanatçı Demet Akalın’ın internette alışveriş yapmak isterken yaptığı bir hata takipçilerin gözünden kaçmazken, sosyal medyada da alay konusu oldu.

Demet Akalın dolardaki düşüşün ardından marketleri teftiş edecek Gündemle ilgili sık sık paylaşımlar yapan Demet Akalın, düşen dövizle ilgili paylaşımda bulundu. Market fiyatlarının artmasına sitem eden şarkıcı, doların sert düşüşünün ardından “Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklımda” dedi.