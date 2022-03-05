Türkiye Gazetesi

Muğla Bodrum'a bağlı Eskiçeşme Mahallesi’nde yaşayan "Akrep Nalan" lakaplı 67 yaşındaki Füsun Nalan Açın, dün evinde solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı için bugün Bodrum merkezdeki Adliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindin vaktindeki törene merhumun komşusu, ailesi ve katıldı. Sanat dünyası ise Akrep Nalan'ı son yolcuğunda yalnız bıraktı. Törende sadece birkaç ünlü sima görüldü.

Bu kişilerden biri olan şarkıcı Bora Gencer "Akrep Nalan'ı 90'lı yıllardan bu yana tanıyorum. Kendsinin benim hayatımdaki yeri çok özel; bir otelde çalışırken, onun çıktığı bir mekan vardı, her sahneye çıktığında beni de sahneye alırdı. Allah rahmet eylesin” dedi.

Eski Devlet Bakanı İmren Aykut da “'Beni kırmızı arabasıyla dolaştıracağını söyledi. Vefat haberini alınca çok şaşırdım. Onu uğurlamak bana çok acı veriyor" ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nalan, Torba Mezarlığı'nda defnedildi.

Akrep Nalan’ın ölümü sonrası yürek sızlatan görüntü: Arkasından bakakaldı Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden 67 yaşındaki ünlü sanatçı Akrep Nalan’ın cenazesi, evinden alınarak morga götürüldü. Ünlü sanatçının köpeği Lucy’nin olan biteni uzaktan izlemesi yürek sızlattı.

Akrep Nalan'ın son paylaşımı yürek dağladı Usta isim Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın'ın ölüm haberi herkesi üzdü. Akrep Nalan'ın ölüm haberinin ardından geçtiğimiz gün sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşım gündeme geldi.

Akrep Nalan hayatını kaybetti Son dakika: Bir süredir ekranlardan uzak olan sanatçı Akrep Nalan hayatını kaybetti. Acı haberi Özgür Aras, sosyal medya hesabından paylaştı.