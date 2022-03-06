Türkiye Gazetesi

Şarkılarıyla, konserleriyle kasıp kavuran, son dönemlerde yaptırdğı estetikle çok konuşulan İngiliz senaryo yazarı ve film yönetmeni Guy Ritchie ile evli Amerikalı pop şarkıcısı Madonna, 21 yaşındaki oğlu Rocco Ritchie ile Londra'da restorandan çıkarken pürüzsüz cildiyle 63 yaşından çok daha küçük durduğu görüldü.

Ancak Madonna'nın genç yüzü zaman içinde donmuş gibi görünse de elleri zamana meydan okuyamamış. Kırışıklarla dolu elleri, gerdirildiği bariz bir şekilde görülen yüzünün aksine ünlü şarkıcının yaşının tüm belirtilerini gözler önüne serdi.

Instagram filtrelerinin olmaması da Madonna'nın sosyal medyadaki kadar genç görünmemesinde etkili oldu.

Sosyal medyada Maradona yerine Madonna’yı öldürdüler Futbol efsanesi Diego Maradona’nın kalp krizinden 60 yaşında ölmesi tüm dünyada hayranlarını hüzne boğarken çoğu kişi de onu pop yıldızı Madonna ile karıştırdı.

Dünya starı Madonna, Türk şarkıcının bestesine talip oldu Dünya starı Madonna, Türk şarkıcı Ersoy Dinç’in bestesine talip oldu.

Madonna boykot çağrılarına rağmen İsrail'de Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Filistin destekçilerinin boykot çağrılarına rağmen Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmak üzere İsrail'e geldi.