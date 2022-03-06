Türkiye Gazetesi

Üç Altın Küre, iki Sinema Oyuncuları Derneği Ödülü ve bir de Oscar sahibi olan dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, son zamanlarda özellikle aktivist kimliği ile öne çıkıyor. Sık sık yardıma ihtiyaç duyan ülke ve toplumları ziyaret eden ünlü yıldız bu defa insanlık dramına dikkat çekmek üzere Yemen'e gitti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Jolie, "Barışa umutsuzca ihtiyaç duyan bu insanlara destek için Yemen'deyim." dedi.

BM'DEN ANGELINA JOLIE AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan yazılı açıklamada, 7 yıldır devam eden savaşın neden olduğu felakete dikkati çekmek umuduyla Yemen'i ziyaret eden Angelina Jolie'nin, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Jolie'nin Yemen'de çatışmalardan etkilenen ve yerlerinden edilen ailelerle bir araya geleceği belirtildi.

Jolie de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'daki vahşete tanık olmaya, çatışmaya son verilmesi ve insani yardımların ulaşması çağrısında bulunmaya devam ederken, barışa umutsuzca ihtiyaç duyan bu insanlara destek için Yemen'deyim." ifadelerini kullandı.

"HERKES AYNI MERHABETİ HAK EDİYOR"

Yemen'de 2022 yılı itibarıyla "saat başı bir sivilin öldüğü ya da yaralandığına" dikkati çeken Jolie, ekonominin savaş nedeniyle çökme noktasına geldiği ülkede 20 milyondan fazla sivilin insani yardıma bağımlı olduğunu kaydetti.

Jolie, "Herkes aynı merhameti hak ediyor. Çatışmanın sivil kurbanlarının hayatları, her yerde aynı kıymette. 7 yıllık savaşın ardından Yemen halkı da korunma, destek ve her şeyden önce barışa muhtaç." değerlendirmesinde bulundu.

YEMEN'DE YAŞANAN İNSANİ KRİZ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi hayatını kaybetti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde 16 Mart'ta Yemen için bir bağış konferansı yapılacağını duyurmuştu.

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