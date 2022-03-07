Türkiye Gazetesi

5 litrelik sıvı yağları, birbirlerini ezerek almaya çalışan kişilerle ilgili görüntüler ve marketlerdeki sıvı yağ kuyrukları bir anda gündem oldu. “Piyasada yağ yok” söylentilerini duyanlar soluğu marketlerde aldı. Vatandaşların zam geleceği beklentisi ile ayçiçek yağı almak için girdiği izdihama ilişkin görüntüler sosyal medyaya yayıldı.

Alişan, yağ stokçularına böyle tepki verdi.

“YAZIK, GÜNAH”

Ünlü şarkıcı Alişan ise yağ gündemine dair bu haberlere ve yaşananlara sosyal medya hesabından paylaşım yaparak fırsatçılara tepki gösterdi. Banker Bilo filminde yer alan bir sahneyi paylaşan Alişan, "Stokçuların durumu tam da bu! Yazık, günah ya 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı? Koca koca şirketler” dedi.

Yağ savaşları! Ukrayna'daki savaşla birlikte küresel gıda fiyatları tırmanıyor. Dünyada ayçiçek yağı fiyatları yüzde 8,5 arttı, Türkiye'de ise yüzde 30 zam yapıldı. Felaket tellalları devreye girdi, dedikodu ile panik körüklendi. Fiyatlar olmayacak yerlere gitti.

Fiyatlar yükseldi, sıvı yağ hırsızlığı arttı Yükselen sıvı yağ fiyatları ile birlikte Gaziantep'te hırsızlık olayları arttı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayları ile ilgili düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.