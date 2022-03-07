Türkiye Gazetesi

TRT 1’in Masumlar Apartmanı'nda adlı dizisinde başarılı performansıyla dikkat çeken Ezgi Mola, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. İmaj değiştiren Mola’nın saçlarını kısacık kestirdiği görüldü. Ünlü oyuncu yeni halini paylaşıp "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" dedi. Kısa süre sonra bu imaj değişikliğinin sebebi belli oldu.

Ezgi Mola'nın yeni hali

SENARYODAN ETKİLENİNCE PERUK TAKMAK İSTEMEDİ

Ezgi Mola oynadığı Masumlar Apartmanı’ndaki bir sahne için senaryodan etkilenince peruk takmak istemedi. İlgili bölümün senaryosunu okuyan başarılı oyuncu bu sahne için çekim sırasında peruk kullanmayı tercih etmediğini belirterek kendi saçlarını kesmeyi önerdi. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde yaşadığı tüm travmalar sonrasında dönüşü olmayan bir yola giren Safiye önümüzdeki günlerde ekrana gelecek sahnede saçlarını kesiyor.

İşte Masumlar Apartmanı'ndaki o sahne...

“BU SEZONUN AÇIK ARA EN İYİ BÖLÜMÜ”

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, canlandırdığı Safiye karakteri ve ilgili sahne hakkında şöyle konuştu: “Oynamaktan en keyif aldığım karakter Safiye. Böylesine başarılı bir senaryo, yönetmen ve ekiple denk gelebilecekken, bize karakteri daha da hissettirebilecekse bunu sahnede yapmalıyım hissi verdi. İyi ki de böyle oldu ve ben sahnede kendi saçlarımı kestim. Bu sezonun açık ara en iyi bölümü olduğunu, Safiye’yi daha iyi anlayacağımız bölümlerin geleceğini düşünüyorum” dedi.

TRT'nin iddialı dizisinden üzen haber! Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? TRT 1'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Dizinin reytinglerde geri sıralara düşmesi nedeniyle final yapacağı iddia edildi. Aynı kanalda yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin de final yapacağı açıklanmıştı.

Masumlar Apartmanı dizisinde Selami Şahin sürprizi Usta sanatçı Selami Şahin, sevilen dizi Masumlar Apartmanı’na konuk oldu. Şahin, dizide en sevilen şarkılarından biri olan 'Gitme Sana Muhtacım'ı seslendirdi.