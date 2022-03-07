Türkiye Gazetesi

Son olarak TRT1'de yayınlanan 'Kıbrıs Zafere Doğru' adlı dizide rol alan oyuncu Ahmet Kural'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.39 yaşında olan oyuncu durumu öğrenir öğrenmez kendisini karantinaya aldı.

Oyuncu sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

"Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı. Genel sağlık durumum iyi" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi’nde şaşkına çeviren koronavirüs sahnesi: Yıllar önce bilmişler! Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi’nde herkesi şoke eden koronavirüs detayı yıllar sonra ortaya çıktı. İlk bölümü 15 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan dizide Covid salgınına yönelik diyalogların yer alması izleyenler tarafından ‘ilginç tesadüf’ şeklinde yorumlandı.

16 yaşındaki genç koronavirüse yenik düştü Ordu'da 16 yaşındaki genç koronavirüse yakalandı ve tedavi sürerken hayatını kaybetti.