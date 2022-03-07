Türkiye Gazetesi

Rusya- Ukrayna savaşının 12. gününe girildi. İki taraf arasında yaşanan çatışmalar tüm hızıyla devam ederken ünlü oyuncu Pasha Lee’den acı haber geldi. Geçtiğimiz günlerde orduya katılan ünlü oyuncunun Ukrayna'nın Irpen bölgesinde Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı. Lee, Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu yaşama gözlerini yumdu.

“UKRAYNA İÇİN SAVAŞIYORUZ”

Aslan Kral, Hobbit gibi başarılı filmlerde görev alan 33 yaşındaki ünlü aktör Pasha Lee geçtiğimiz günlerde ülkesini savunmak için orduya gönüllü olarak katıldığını açıklamıştı. Sosyal medyayı savaştaki son durumu paylaşmak için aktif kullanan Lee, daha önce yaptığı paylaşımda "48 saattir bombalanıyoruz ama yüzümüz hala gülüyor çünkü Ukrayna için savaşıyoruz " notunu düşmüştü.

Pasha Lee

PASHA LEE KİMDİR?

Aktörün aldığı filmler arasında 2019 komedisi Meeting Of Classmates, 2017'nin spor aksiyon filmi The Fight Rules ,2016 aksiyon komedisi Selfie Partisi ve 2012 komedi/drama Zvychayna Sprava yer alıyor. Ünlü oyuncu Aslan Kral ve Hobbit gibi filmlerde dublaj yaptı. Oyuncu son olarak 2021 TV dizisi Provincial'da rol aldı.

Rusya'dan geçici ateşkes! Birçok kentte insani koridor açılıyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 12. Güne girdi. Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı girişimi devam ediyor. Rus ordusu başkent Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Rusya, Ukrayna'da Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Moskova yönetimi, ateşkes ilanının Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için olduğunu belirtti. Rusya ise dost olmayan ülkelerin listesini tek tek açıkladı.

ABD'den Rusya'ya gözdağı: NATO'nun her karış toprağını savunacağız ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.