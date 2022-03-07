Türkiye Gazetesi

Rusya’nın askeri harekata başladığı gün belgesel çekimleri için Ukrayna’yı ziyaret eden ünlü Amerikalı aktör Sean Penn, CNN televizyonuna konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkının 'cesaretini' öven Penn, ABD'yi bu ülkede demokrasiye yardım etmeye çağırdı, yardım etmemesinin büyük hayal kırıklığına yol açacağı uyarısında bulundu.

"ZELENSKIY BAŞKANLIK İÇİN DÜNYAYA GELMİŞ"

Oscar ödüllü Penn, duygudan çatlayan sesiyle, Ukraynalı mültecilerle ülkeyi terk etmek için kuyruğa girme deneyiminden bahsetti ve kiralık arabasını bırakıp yürüyerek ülkeden ayrılabildiği için 'şanslı' olduğunu söyledi.

Birçok aile Polonya sınırındaki araç kuyruğunda mahsur kalmıştı. Penn, sunucu Anderson Cooper'a şunları söyledi: "İşgal günü Başkan Zelenskiy ile görüştük. O, başkanlık için dünyaya gelmiş."

Ukrayna hükumeti, ülkeyi ziyaretinden sonra cesareti ve desteklerinden dolayı sosyal medyada Penn’e teşekkür mesajı yayımlamıştı.

Sean Penn Ukrayna’da cephe hattında: Bu defa belgesel konusu Rusya Ünlü oyuncu Sean penn, Ukrayna’da bulunan cephe hattına Rusya’nın saldırılarıyla ilgili belgesel çekmek üzere gitti.